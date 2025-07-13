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01:00, 13 июля 2025Россия

В России оценили вероятность распространения чумы

Роспотребнадзор заявил о низкой вероятности распространения чумы в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией с чумой в США, заражение и смерть от нее в России маловероятны. Заявление ведомства приводит РИА Новостиэ

В ведомстве подчеркнули, что специалисты постоянной основе контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку за границей и контролируют эпидемические риски.

«В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора», — отметили эксперты.

В 2024 году издание USA Today писало, что в американском штате Орегон зафиксирован первый случай заражения бубонной чумой за более чем восемь лет. Специалисты предположили, что человека заразила домашняя кошка.

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