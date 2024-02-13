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15:15, 13 февраля 2024Из жизни

Кошка заразила хозяина бубонной чумой

USA Today: в США зафиксировано заражение бубонной чумой от кошки

Фото: Kristin Lopez / Unsplash

В американском штате Орегон зафиксирован первый случай заражения бубонной чумой за более чем восемь лет. Об этом сообщает издание USA Today.

Предполагаемым источником инфекции была кошка, которая жила у заболевшего. У нее также замечены симптомы чумы. Каким образом она заразила хозяина и как заболела сама, не уточняется.

Власти штата выявили всех людей, с которыми контактировал зараженный. Их уведомили об инфекции и предоставили лекарства для ее лечения. Самого заболевшего тоже лечат. Болезнь была замечена на ранней стадии, поэтому риск распространения инфекции незначителен.

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Симптомы бубонной чумы проявляются в течение двух-восьми дней после заражения. У больного воспаляются и заметно увеличиваются лимфатические узлы, повышается температура, наблюдается слабость, тошнота, мышечные боли. В случае развития чумной пневмонии инфекция может распространяться воздушно-капельным путем. В прошлом летальность бубонной чумы достигала 95 процентов.

В 2023 году сообщалось, что в монгольском городе Улан-Батор выявили три случая заражения бубонной чумой. Заболевшие ели мясо тарбагана, монгольского сурка, в аймаках Хэнтий и Сухэ-Батор.

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      Олег Парамонов
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