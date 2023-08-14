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12:23, 14 августа 2023Мир

В Монголии выявили три случая подозрения на бубонную чуму

В Улан-Баторе выявили три случая подозрения на бубонную чуму

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В Улан-Баторе выявили три случая заражения, предположительно, бубонной чумой. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций.

Отмечается, что подозреваемые недавно ели мясо тарбагана, монгольского сурка, в аймаках Хэнтий и Сухэ-Батор. Сейчас проводятся ПЦР-тесты для подтверждения диагноза.

Последние исследования показали, что в 17 из 21 аймаков Монголии обнаружены природные очаги чумы.

19 июля на северо-западе Китая обнаружили случай заражения бубонной чумой. Больной вернулся в населенный пункт из автономного района Внутренняя Монголия.

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    Варвара Кошечкина
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