В Монголии выявили три случая подозрения на бубонную чуму

В Улан-Баторе выявили три случая подозрения на бубонную чуму

В Улан-Баторе выявили три случая заражения, предположительно, бубонной чумой. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций.

Отмечается, что подозреваемые недавно ели мясо тарбагана, монгольского сурка, в аймаках Хэнтий и Сухэ-Батор. Сейчас проводятся ПЦР-тесты для подтверждения диагноза.

Последние исследования показали, что в 17 из 21 аймаков Монголии обнаружены природные очаги чумы.

19 июля на северо-западе Китая обнаружили случай заражения бубонной чумой. Больной вернулся в населенный пункт из автономного района Внутренняя Монголия.