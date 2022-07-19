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В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

«Синьхуа»: на северо-западе Китая выявили случай заражения бубонной чумой

Фото: Costfoto / Globallookpress.com

В городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая обнаружили случай заражения бубонной чумой, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Как уточнили в региональном штабе по профилактике и борьбе с чумой, больной вернулся в населенный пункт из автономного района Внутренняя Монголия. Из-за заражения в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что в группу заражения чумой входят те люди, которые контактируют с грызунами и насекомыми, обитающими в эндемичных зонах. Наибольший риск летальности присутствует у детей, пожилых и людей со сниженным иммунитетом.

15 июня Роспотребнадзор опубликовал документ, в котором порекомендовал российским регионам усилить меры в связи с рисками вспышек и завоза чумы.

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Марина Совина
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