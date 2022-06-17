Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В четырех регионах России увидели риски появления очагов чумы

Инфекционист Поздняков заявил, что в четырех российских регионах есть риски появления чумы

Фото: Konstantin Zibert / Shutterstock

В России, на территории которой Роспотребнадзор порекомендовал ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы, есть четыре региона, где могут возникнуть природные очаги этой инфекции. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Среди возможных природных очагов чумы — это горный Алтай, граничащий с Монголией, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия. Это места, где грызунов могут употреблять в пищу или использовать их мех», — объяснил он.

По его словам, в группу заражения входят те люди, которые контактируют с грызунами и насекомыми, обитающими в эндемичных зонах. Наибольший риск летальности присутствует у детей, пожилых и людей со сниженным иммунитетом.

Чума распространяется через укусы насекомых, в том числе и блох, которые кусают сначала зараженных грызунов, а уже после — человека, рассказал Поздняков. Также ею можно заразиться при разделке инфицированных туш животных, а также при тесном контакте с заболевшим человеком.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
«Глупо думать, что найдут разбитую пробирку» Почему в мире снова заговорили об утечке коронавируса из лаборатории?
«Глупо думать, что найдут разбитую пробирку»Почему в мире снова заговорили об утечке коронавируса из лаборатории?
22 июля 2021

«Третий способ заражения возможен в тяжелых случаях: когда чума переходит в легочную стадию, то она может передаваться воздушно-капельным путем», — подчеркнул специалист, отметив, что это самый опасный способ распространения, так как легочная форма чумы имеет наибольшую летальность.

В России на сегодняшний день не требуются превентивные меры защиты, так как ситуация с чумой находится под контролем. Однако тем людям, которые ездят в районы, где присутствуют риски заражения чумой, врач посоветовал вакцинироваться.

15 июня Роспотребнадзор опубликовал документ, в котором порекомендовал российским регионам усилить меры в связи с рисками вспышек и завоза чумы. Кроме того, ведомство поручило определить категории граждан, которым полагается вакцинация от инфекции в соответствии с календарем прививок.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Байден рассказал о принятии решения о санкциях против России
Стало известно о тайных требованиях Европы к Зеленскому
Страны Африки обвинили Запад в продовольственном кризисе
Песков обвинил Запад в продовольственном кризисе
В России изменят правила получения водительских прав
Названа наименее подверженная новому варианту омикрона категория людей
Человечеству предрекли нехватку кетчупа и соуса для пиццы
Российская авиакомпания оказалась на грани закрытия
Косметолог перечислила пять правил красивого и здорового загара
Редкое природное явление впечатлило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.