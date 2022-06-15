Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России увидели риски завоза чумы

Роспотребнадзор призвал ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы в Россию

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом России Анной Поповой, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что меры усиливаются из-за угрозы активизации очагов чумы на территории страны, а также для предотвращения завоза инфекции из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Согласно постановлению, руководителям российских регионов рекомендуется подготовить органы власти и медицинские организации к профилактическим мероприятиям, а также оповестить население о мерах профилактики болезни. Кроме того, Роспотребнадзор поручил определить категории граждан, которым полагается вакцинация от инфекции в соответствии с календарем прививок.

В свою очередь, руководители территориальных органов Роспотребнадзора должны организовать и провести подготовку сотрудников медицинских учреждений по профилактике чумы.

Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России. Ведомство советовало усилить меры по выявлению лиц, у которых присутствуют симптомы болезни. Кроме того, Роспотребнадзор допустил, что от оспы обезьян может защитить вакцина от обычной оспы.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Продолжение в новости Инфекционист объяснил сообщение Роспотребнадзора о рисках завоза чумы
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.