В России увидели риски завоза чумы

Роспотребнадзор призвал ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом России Анной Поповой, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что меры усиливаются из-за угрозы активизации очагов чумы на территории страны, а также для предотвращения завоза инфекции из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Согласно постановлению, руководителям российских регионов рекомендуется подготовить органы власти и медицинские организации к профилактическим мероприятиям, а также оповестить население о мерах профилактики болезни. Кроме того, Роспотребнадзор поручил определить категории граждан, которым полагается вакцинация от инфекции в соответствии с календарем прививок.

В свою очередь, руководители территориальных органов Роспотребнадзора должны организовать и провести подготовку сотрудников медицинских учреждений по профилактике чумы.

Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России. Ведомство советовало усилить меры по выявлению лиц, у которых присутствуют симптомы болезни. Кроме того, Роспотребнадзор допустил, что от оспы обезьян может защитить вакцина от обычной оспы.