Инфекционист объяснил сообщение Роспотребнадзора о рисках завоза чумы

Инфекционист Вознесенский призвал не паниковать из-за постановления о рисках завоза чумы

Паниковать из-за сообщения Роспотребнадзора о рисках распространения чумы в России не следует — об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы. Среди прочего Роспотребнадзор поручил определить категории граждан, которым полагается вакцинация от инфекции в соответствии с календарем прививок.

По словам Вознесенского, принятие особых мер против чумы происходит каждый год, и если не контактировать с обитающими в граничащих с Монголией и Казахстаном регионами грызунами, шансов заразиться чумой у россиян почти нет.

«О чем тут идет речь — о том, что в этих регионах данное заболевание встречается среди грызунов, не среди людей. И если мы говорим о летнем периоде, то вероятность контакта человека с грызунами возрастает, и эти мероприятия [Роспотребнадзора] направлены на то, чтобы люди не забывали, что такое заболевание существует, что возможно заражение, что нужно делать, чтобы заражение не произошло», — рассказал «Ленте.ру» эксперт.

Воскресенский отметил, что говорить о росте заболеваемости чумой в России некорректно. «Я бы так не стал говорить этого сейчас, к счастью, нет», — объяснил инфекционист.

Он добавил, что объявленные Роспотребнадзором мероприятия — рутинная работа, направленная на профилактику заболевания.

Ранее сообщалось, что вспышки чумы могут возникать из-за изменения климата, который влияет на ареал обитания животных, являющихся переносчиками заболевания. С таким заявлением выступил иммунолог, специалист по инфекционным заболеваниям Владислав Жемчугов.