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Российский иммунолог объяснил связь между изменением климата и вспышками чумы

Иммунолог Жемчугов: вспышки чумы могут возникать из-за смены ареала животных-переносчиков
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Фото: Globallookpress.com

Вспышки чумы могут возникать из-за изменения климата, который влияет на ареал обитания животных, являющихся переносчиками заболевания. Так вспышки заболевания и изменения климата связал иммунолог, специалист по инфекционным заболеваниям Владислав Жемчугов, его слова приводит KP.RU.

Он отметил, что чума является антропозоонозной инфекцией, то есть общей для животных и людей. Носителями этой болезни являются сурки, суслики, и другие грызуны, которые могут жить недалеко от обжитых человеком мест.

«Ближайшие к нам территории — это Казахстан, Алтай, Прикаспий, Кавказ. А переносчиками чумы являются блохи. Если рядом юрта или дом человека, то заболевание через укус блохи может перейти с грызунов на человека», — объяснил специалист.

В случае изменения климата меняется и ареал обитания животных-переносчиков. То же происходит и из-за активной деятельности людей на территории животных.

«Понимаете, миру известно всего 10 процентов микробов, живущих на Земле, только их мы знаем «в лицо и по имени». А 90 процентов микроорганизмов живут сами по себе, пока их не тронули», — добавил иммунолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что риски распространения чумы начали возрастать в связи с климатическими изменениями и антропогенным воздействием на окружающую среду. В свою очередь старший научный сотрудник географического факультета МГУ Варвара Миронова заявила, что все вспышки чумы хорошо известны и находятся под контролем.

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