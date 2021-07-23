Вирусолог оценил расследование ЦРУ о возможной утечке коронавируса

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов предположил, что короновирус мог возникнуть в результате проведения экспериментов в американских или китайских лабораториях по адаптации вируса к новому хозяину. В то же время директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США заявил, что пока власти не могут сделать окончательных выводов о происхождении COVID-19.

На вопрос о том, стала ли пандемия COVID-19 результатом возможной утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане, глава американской разведки уточнил, что окончательного ответа еще нет. «Мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или (...) путем естественной передачи от инфицированных животных человеку», — отчитался Бернс. Он также заявил, что его ведомство усердно работает над расследованием дела об источнике вируса.

В том же интервью глава ЦРУ напомнил, что власти Китая на начальных этапах пандемии отказались сотрудничать с ВОЗ, чтобы пролить свет на подозрения об утечке из уханьской лаборатории. Он допустил, что мир никогда не сможет узнать, как началось распространение COVID-19.

В России усомнились в возможности установить происхождение коронавируса

По словам Чепурнова, работа по выявлению обстоятельств возникновения нового заболевания, как правило, происходит по принципу обратной генетики: когда вирус путешествует через промежуточных животных, он встраивается в геном, «захватывая его куски».

«Сначала, как мы помним, подозревали змей, летучих мышей. Но, если вирус пришел от животного, обязательно видны склейки и вставки в геноме, тут же ничего такого нет. Именно поэтому многие специалисты изначально пришли к выводу, что коронавирус не естественный, а был создан искусственно», — заметил медик.

Но эта теория тоже вызывает сомнения. Чепурнов объяснил, что, когда вирус конструируется искусственно, используется специальный инструментарий по встраиванию в геном новых кусков. И этот инструментарий тоже оставляет следы, которые также не удалось обнаружить. «Возможно, мы повисли в ситуации, когда источник так и не удастся обнаружить», — добавил вирусолог.

«Тем не менее существует еще один способ возникновения COVID-19, который мне как вирусологу ближе. Это адаптация вируса к новому виду животных, — заявил Чепурнов. — Мне много приходилось заниматься адаптацией вируса Эбола к новому виду животных. Мы адаптировали его к морским свинкам, американцы к лабораторным мышам. И в том, и в другом случае эксперимент прошел успешно. Причем изменения происходили всего в одном геноме из 20 тысяч. И каждый раз появлялся новый штамм, который становился высоколетален для наших подопытных».

Чепурнов не исключил, что новый коронавирус появился именно в результате его активного изучения. Медик предположил, что американцы и китайцы собрали большую коллекцию коронавирусов и начали исследовать его на различных культурах клеток, полученных от других животных.

«Именно на этом этапе могло произойти изменение в лабораториях, которое и стало критичным, приведя к появлению вируса. Это промежуточное предположение, как раз нечто среднее между конструированием и природным происхождением болезни», — заключил вирусолог.

Ранее в КНР отказались от второй фазы расследования происхождения пандемии по плану, предложенному ВОЗ. Пекин счел формулировки, которые используются в документах международной организации, не уважительными по отношению к науке и здравому смыслу.