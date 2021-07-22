Биолог оценила шансы доказать утечку коронавируса из лаборатории в Ухане

В случае, если коронавирус SARS-CoV-2 действительно передался людям в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане, шансов доказать это практически не будет. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Биолог объяснила, что версия о «лабораторном» происхождении коронавируса на протяжении пандемии претерпевала изменения. Первая была примитивной и заключалась в существовании неких ученых, которые специально сделали вирус, заточили его под человека и выпустили в мир. Данная теория не выдерживала никакой критики, ведь чтобы создать вирус с определенными свойствами с нуля, его необходимо все время испытывать, подчеркнула Баранова.

«Нужно сначала что-то "подкрутить", а потом посмотреть, к чему это привело. У мыши ведь не спросишь, болит у нее голова или нет. И даже если делать на "приближенных к человеку" лабораторных мышах или крысах, на это уйдет бесконечно много времени. Но самое главное — скрыть такое практически нереально, всегда можно отследить, что вот там подозрительно много лабораторных животных концентрируется», — пояснила биолог, оценивая данную гипотезу.

Позже появилась «модернизированная» версия, согласно которой в ходе экспериментов с обнаруженным вирусом произошло какое-то происшествие и вирус выбрался из лаборатории. Например, из-за несоблюдения техники безопасности один из сотрудников лаборатории мог заразиться, а затем передать инфекцию вне лаборатории.

«Но проблема в том, что прямых доказательств у такой гипотезы нет и быть не может. Только косвенные. Глупо думать, что ВОЗ поедет в Китай и обнаружит там разбитую пробирку или какие-то компрометирующие документы. Институт в Ухане огромный, там работает больше тысячи человек. Это все равно что искать иголку в стоге сена», — уверена специалист.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что предположение о том, что коронавирус появился из лаборатории, является наиболее вероятным. По его утверждению, существует много факторов, которые свидетельствуют об этом.