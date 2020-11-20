В китайском происхождении коронавируса снова усомнились. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По мнению специалистов, опрошенных газетой, вирус, скорее всего, возник не в китайском Ухане, хотя и был впервые обнаружен там. Об этом рассказал специалист Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Цзэн Гуан.

По мнению эпидемиологов CDC, коронавирус мог попасть на территорию Уханя через поставки мяса и морепродуктов. Цзэн Гуан добавил, что есть доказательства возникновения коронавируса в Италии, причем за несколько месяцев до первого случая заражения в Ухане.

18 октября сообщалось, что в Китае впервые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов. Это первый случай, когда вне лаборатории подтвердилось, что SARS-CoV-2 может сохраняться на упаковке долгое время. Коронавирус сохранился на упаковке импортной замороженной трески.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 57 миллионов человек.

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