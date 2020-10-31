США установили рекорд по числу заражений коронавирусом

В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом — заболели более чем 99,3 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего в США выявили более 9 миллионов инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,1 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку.

По всему миру, согласно данным университета, насчитывается более 45,5 миллиона случаев.

В России за последние сутки выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Большинство из них в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 14 854 человека. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.