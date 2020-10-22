Вторая в Европе страна преодолела порог в миллион зараженных коронавирусом

Вторая в Европе страна, Франция, преодолела порог в миллион зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в стране 1 000 369 инфицирований. 34 075 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Франция стала седьмой страной в мире и второй в Евросоюзе, где коронавирус обнаружили более чем у миллиона человек. 21 октября Испания стала первой страной в объединении, преодолевшей этот порог. В тот же день власти Чехии объявили о жестких мерах из-за распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, в мире насчитывается более 41,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,13 миллиона скончались, еще 28 миллионов выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Аргентине.

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