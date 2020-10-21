Чехия ввела жесткие ограничения из-за коронавируса

Власти Чехии объявили о жестких мерах из-за распространения коронавирусной инфекции. Страна стала второй в ЕС, где снова ввели карантин, отмечает местная газета Lidove noviny.

С 22 октября до 3 ноября в республике ограничат работу розничной торговли и предприятий сферы услуг. Исключением станут продовольственные магазины и торговые точки, где продаются основные товары: например, бытовая химия и предметы гигиены. Помимо этого, работать будут аптеки, химчистки и заправки.

Отмечается, что в правительстве обсуждают введение ограничений на появление на улице граждан старше 65 лет. Пока что такие запреты не ввели.

Чехия объявила режим ЧС из-за начала второй волны коронавируса с 5 октября. Там уже ввели некоторые ограничения: например, большим скоплениям людей нельзя собираться в общественных местах.

По последним данным, в стране зафиксировано 193,9 тысячи случая заражения коронавирусом. 1619 человек скончались.

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