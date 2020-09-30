Чехия объявила режим ЧС из-за второй волны коронавируса

Власти Чехии объявили с 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала второй волны коронавируса. Об этом сообщается на странице местного правительства в Twitter.

Отмечается, что новый режим будет действовать месяц. В стране будут закрыты школы и другие общественные заведения. Всего в Чехии на данный момент 68 тысяч зараженных, умерли более 600 человек. Известно, что число жертв коронавируса в сентябре превысило апрельский максимум. Ранее подобный режим в Чехии уже действовал с 12 марта по 17 мая.

13 сентября уполномоченный правительства республики по вопросам науки и исследований Роман Прымула объявил о начале второй волны коронавируса. Он отметил, что в Чехии наблюдают более высокие темпы роста числа подтвержденных случаев COVID-19, нежели во время первой волны. Республика стала второй европейской страной, объявившей о новом пике заболеваемости.

До этого Австрия объявила о начале второй волны пандемии коронавируса. Канцлер страны Себастьян Курц призвал население соблюдать меры профилактики распространения инфекции.

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