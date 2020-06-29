Оценена угроза закрытия стран друг от друга из-за пандемии коронавируса

Угроза закрытия стран друг от друга на фоне пандемии коронавируса зависит от возникновения второй волны распространения инфекции. Такую оценку в интервью «Известиям» дал генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили.

«Конечно, если, не дай Бог, случится вторая волна, мир станет более закрытым и сложным для путешествий, даже желания путешествовать у людей будет гораздо меньше», — пояснил он, подчеркнув, что «очень оптимистично» смотрит на будущее и надеется, что очередной волны заболевания не будет.

Кроме того, по словам Пололикашвили, ситуация станет определенной, когда появится более точная информация о создании вакцины против COVID-19.

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В то же время, считает эксперт, «очень трудно предсказать, что будет завтра». «Еще за месяц до нашего разговора мы сидели по домам и выйти на улицу смогли лишь две недели назад», — заметил собеседник издания.

26 июня Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран для открытия границ с 1 июля. Границы Европы для России и США останутся закрытыми после указанной даты. Отмечается, что такое решение было принято в соответствии с эпидемиологическими критериями.

До этого другие государства также временно отказали россиянам во въезде из-за повышенной угрозы распространения коронавируса в России. Среди них в том числе оказались Турция, Тунис, Финляндия, Чехия, Черногория и Кипр.

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