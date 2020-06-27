Опубликован список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в зарубежные страны. Перечень размещен на сайте ведомства.

В общей сложности список включает в себя данные по 121 стране мира. Ведомство указывает планируемые даты открытия границ, а также предоставляет информацию о категориях лиц, которым разрешен въезд и условия для прибытия.

Так, в некоторых странах для прибывающих из-за границы предусмотрен обязательный карантин в течение 14 дней. Также бывает необходима медицинская справка, которая свидетельствует об отсутствии коронавируса.

Кроме того, Ростуризм информирует об ограничительных мерах в иностранных государствах. Например, о работе общественного транспорта, заведений общепита, парков, образовательных организаций.

Ранее стало известно, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран для открытия границ с 1 июля. При этом границы Европы для России и США останутся закрытыми после 1 июля. Отмечается, что такое решение было принято в соответствии с эпидемиологическими критериями.

Россия закрыла границы с 30 марта 2020 года, чтобы не допустить распространения коронавируса. Право пересекать границу имеют только военные, гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной промышленности, занятые на строительстве за рубежом, экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

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