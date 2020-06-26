Любимый курорт россиян временно отказался их принимать

Тунис, который считается одним из самых любимых курортов россиян, временно отказался принимать туристов из России, несмотря на открытие национальных границ с 27 июня. Об этом сообщили в эфире радиостанции Mosaique FM со ссылкой на пресс-службу правительства.

Уточняется, что перед открытием границ министерство здравоохранения страны классифицировало другие государства по уровню угрозы распространения коронавирусной инфекции, и Россия оказалась в «красной» категории.

Так, въезд из государств «красной» категории будет разрешен только возвращающимся домой гражданам Туниса. При этом путешественники, прибывающие из стран «зеленой» категории (с низким уровнем угрозы заражения), не столкнутся с какими-либо ограничениями при въезде.

Ранее в июне несколько других государств также временно отказались принимать россиян в качестве туристов из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране. Соответствующие заявления уже сделали Финляндия, Чехия, Черногория и Кипр.

Тунис неоднократно попадал в списки любимых курортов россиян. Так, в 2019 году он стал одной из самых популярных стран для путешествий у российских туристов. За этот период его посетили более 635 тысяч жителей России.

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