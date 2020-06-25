Еще одна страна временно отказалась принимать россиян

Финляндия отказалась принимать российских туристов на фоне пандемии коронавируса и призвала своих граждан временно отказаться от поездок в Россию. С таким заявлением выступила министр внутренних дел страны Мария Охисало, передает Yle.

По словам главы ведомства, в первую очередь Финляндия откроет границы для других стран Евросоюза, позже — для остальных. Ситуация с распространением COVID-19 в России, отметила она, остается серьезной, так как в стране зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения.

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«Мы на уровне ЕС вместе рассмотрим, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону. Сначала откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется одной из последних», — подчеркнула Охисало, добавив, что в данном случае речь идет именно о туризме.

Согласно последним данным, в Финляндии зафиксировано 7172 случая заражения коронавирусом. При этом из больниц выписаны 6,6 тысячи выздоровевших пациентов, 327 носителей инфекции скончались.

О временном отказе принимать туристов из России ранее также заявляли Чехия, Черногория и Кипр. Власти стран пояснили, что на первом этапе снятия введенных на фоне пандемии ограничений рассматривают открытие границ исключительно с государствами с аналогичной эпидемиологической ситуацией.

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