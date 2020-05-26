В России заявили о невозможности поездок в Европу

В России сообщили о временной невозможности поездок в страны Европы, поскольку там не планируют открытия внешних границ. С таким заявлением выступил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает РИА Новости.

«Об открытии внешних границ Евросоюза — а это, я уверен, интересует наших сограждан, — речи пока не идет. ЕС планирует вернуться к этому вопросу не ранее 15 июня», — отметил Чижов, выступая на брифинге в МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что открытия границ и воздушного, наземного и морского сообщения в странах шенгенской зоны стоит ожидать «не ранее второй половины июня, а, может быть, июля», в зависимости от развития ситуации с пандемией. При этом постпред добавил, что сегодня границы закрыты с обеих сторон.

Материалы по теме Дикий Дальний Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?

Ранее стало известно, что ряд европейских стран отказался принимать туристов из России из-за высокого уровня распространения коронавируса. В частности, об этом заявила Черногория, власти которой рассматривают открытие границ только с государствами, где зафиксировано максимум 25 инфицированных на 100 тысяч жителей.

До этого аналогичные решения приняли Кипр и Турция. Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что республика пока не планирует принимать туристов из России и других «стран риска» и будет открываться для ряда государств поэтапно.

25 мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Глава правительства попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска» и провести их внутри страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!