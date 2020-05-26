Россиянам предложили отдохнуть в палатке за полмиллиона рублей

Российский отель предложил постояльцам недельный отдых в палатке за 420 тысяч рублей. Об этом сообщается на странице турбазы «Лес и море. Алтай» в Instagram.

Как отмечается, в эту сумму будет входить восьмидневный тур на двоих в конце августа. Туристам пообещали проживание в «роскошной палатке с собственным туалетом и душем», питание от шеф-повара, трэкинг-экскурсии и другие развлечения на территории городка — конные прогулки и стрельбу из лука.

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За отдельную плату гостей могут доставить в кемпинг на вертолете, дорога от Горно-Алтайска займет 1 час 20 минут. Услуга обойдется туристам в 60 тысяч рублей туда и обратно на одного человека. Таким образом, вся поездка может обойтись путешественникам в почти в полмиллиона рублей.

На сайте базы говорится, что лагерь находится вдалеке от популярных туристических маршрутов — на поляне в таежном лесу, на берегу горной реки. Потому бронирующим туры гарантируют «отсутствие случайных туристов, пьяных прохожих, мусора и других следов пребывания людей».

Отмечается, что палаточный лагерь начинает работать с 19 июня, однако до середины июля все туры уже забронированы.

Ранее сообщалось, что правительство начнет снимать введенные из-за коронавируса ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Параллельно власти займутся разработкой правил для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

15 мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Глава правительства попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска» и провести их внутри страны.

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