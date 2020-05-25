Названа дата начала снятия ограничений из-за коронавируса в России

Правительство начнет снимать введенные из-за коронавируса ограничения в России с 1 июня. Такую дату назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.

По его словам, «безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в стране ожидается в первой половине лета. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Сейчас власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

Политик уточнил, что на данный момент к первой ступени снятия ограничений готовы 23 региона.

Ранее ослаблять режим самоизоляции начали в Мурманской области и Калмыкии. Там откроются магазины одежды и некоторые учреждения. В Москве заработали МФЦ и каршеринг. С 26 мая волонтеры смогут посещать столичные приюты для животных.

Согласно плану Роспотребнадзора, снятие ограничений будет происходить в три этапа. На первом гражданам разрешать гулять с детьми и заниматься спортом на улице, на втором заработают образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

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