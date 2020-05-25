Российские регионы начали снимать ограничения: в Мурманской области открываются небольшие магазины, музеи и библиотеки, в Калмыкии откроются магазины с одеждой и обувью. Об этом сообщается в региональных СМИ в понедельник, 25 мая.

«Несмотря на риски, но, понимая усталость многих людей, вводим ряд послаблений, в том числе открытие ряда магазинов с непродовольственными товарами», — написал глава Калмыкии Бату Хасиков на своей странице «ВКонтакте».

Также жителям республики разрешается гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, пишет агентство «Красная весна». При этом в регионе сохраняется масочный режим.

Как сообщает телекомпания «ТВ-21», в Мурманской области разрешено работать магазинам площадью до 400 квадратных метров, имеющим отдельный вход с улицы. Также в регионе открываются музеи и библиотеки. Однако послабления не коснутся Апатитов, Кировска, Мурманска, Кольского района и Североморска, пишет агентство «Nord-News».

«Пока в этих муниципалитетах ситуация остается напряженной, надеемся, что текущая неделя позволит смягчить в дальнейшем эти меры предосторожности. Во всех других городах учреждения культуры начинают работать», — сказал губернатор области Андрей Чибис.

24 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более половины российских регионов уже могут переходить к снятию ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

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