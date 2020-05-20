Введенные из-за коронавируса ограничения начнут снимать в 17 регионах России

Эпидемиологическая ситуация в 17 российских регионах позволят смягчить режим самоизоляции. Эти субъекты сейчас могут перейти на первый и следующие этапы снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она не назвала эти регионы, но уточнила, что ключевым показателем в принятии решения должен стать коэффициенту распространения вируса.

Голикова отметила, что стране удалось сдержать резкий рост заражений и не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения благодаря введению нерабочих дней и других мер. В данный момент темпы прироста случаев заболевания снижаются.

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