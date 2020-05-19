Собянин назвал условие разрешения прогулок в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прогулки в столице можно будет разрешить только после снижения числа случаев заражения и смертности от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, москвичи смогут выходить на прогулки только тогда, «когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может быть, и еще меньше». «Мы еще находимся в серьезной зоне риска», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник также отметил, что ограничения пока нельзя снимать — «надо подождать неделю-две, чтобы дождаться результатов снятия других ограничений».

Ранее глава Роспотребназдора Анна Попова на вопрос о сроках снятия ограничительных мер в Москве ответила, что ситуация будет зависеть от результатов майских праздников. Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

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