Названо условие снятия запрета на привычные прогулки из-за коронавируса

Привычные прогулки будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений. Условие снятия запрета назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 18 мая.

На вопрос о сроках снятия ограничительных мер в Москве, Попова отметила, что ситуация будет зависеть от результатов майских праздников.

За последние сутки в России выявлено 8926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые суточный прирост зараженных составил меньше девяти тысяч человек. Общее число инфицированных в стране превысило 290 тысяч в 85 регионах.

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