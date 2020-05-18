В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выразил надежду, что ситуация с распространением нового коронавируса стабилизировалась, и постепенно в стране начнут отменять ограничительные меры. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 18 мая.

«Хочется верить, что мы сейчас вошли в эту фазу - фазу стабилизации с последующим снижением заболеваемости», — сказал Брико на онлайн-форуме по цифровизации медицины и фармацевтической отрасли.

Он также выразил мнение, что пандемия повлияет на фармацевтическую промышленность.

За последние сутки в России выявлено 8926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые суточный прирост зараженных составил меньше девяти тысяч человек. Общее число инфицированных в стране превысило 290 тысяч в 85 регионах.

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