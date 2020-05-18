Мишустин объявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

К смягчению ограничений, введенных из-за коронавируса, готовы 27 регионов России. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции, передает ТАСС.

Глава кабмина уточнил, что в этих регионах наблюдается очень низкий прирост заболеваемости, сообщает РИА Новости.

Премьер также поручил санитарным службам регионов контролировать ситуацию с коронавирусом, чтобы не начался новый виток его распространения. Он добавил, что для людей в возрасте 65 лет и старше режим самоизоляции сохранится до конца мая без смягчения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах страны. Она уточнила, что устойчивость снижения инфицирования зависит от соблюдения самоизоляции в майские праздники.

За последние сутки в России выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране выявлено 290 678 случаев в 85 регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

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