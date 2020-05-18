Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Наибольшее число новых зараженных зафиксировано в Москве (3238), Московской области (921), Санкт-Петербурге (425) и Нижегородской области (279).

Больше сотни новых случаев зарегистрировали в Саратовской области (117), Брянской области (115), Калужской области (109), Красноярском крае (107), Ульяновской области (106) и Ярославской области (103).

В остальных субъектах выявлено менее 100 новых случаев инфицирования. Меньше всего новых заражений зафиксировали в республике Алтай (3), Магаданской области (3) и Севастополе (1).

Всего в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

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