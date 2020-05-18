В России число зараженных коронавирусом превысило 290 тысяч

В России общее число зараженных коронавируса с момента начала пандемии превысило 290 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные в Telegram-канале.

За последние сутки коронавирус выявили у 8926 человек в 81 регионе страны. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

По информации на 17 мая в стране было зарегистрировано более 281 тысячи случаев заражения коронавирусом.

К утру 18 мая число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 89 562 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Ранее ученые представили две модели прогноза заражения коронавирусом в России. Согласно модели разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence, пик заражения коронавирусом уже наступил в Центральном, Приволжском и Северо-западном федеральных округах, а также в ряде регионов Дальнего Востока. Согласно реалистичному сценарию, в Московской области пиковое значение ежедневного прироста новых случаев было достигнуто 12 мая, а в Москве — 6 мая.

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