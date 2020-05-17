В России второй день подряд выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

Второй день подряд в России фиксируется менее 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба за 16 и 17 мая, обнародованная в Telegram-канале.

Так, 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных.

По последним данным, всего с начала пандемии насчитывается 281 752 случаев заражения. Выздоровели 67 373 человека, 2631 умер. Болеют в настоящее время 211 748 человек по всей стране. Большинство из них в Москве и Московской области.

15 мая, по данным оперштаба, было выявлено 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.

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