Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, тепла будет на 3-4 градуса меньше нормы, до пятницы будет сохраняться температура от 12 до 17 градусов. Такая холодная погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада, отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, сегодня днем в Москве ожидается 14-16 градусов тепла, в понедельник — 12-14, во вторник — 13-15 градусов, в среду и четверг — 11-16 градусов тепла, в пятницу — 12-17 градусов.

11 мая Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни в центре европейской части России ожидается резкое похолодание. Как пояснил синоптик, причиной колебания температур станет глубокий циклон, центр которого будет располагаться над Скандинавией и Баренцевым морем.

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