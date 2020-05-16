Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром. Об этом она сказала в анонсе программы «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Голиковой, в России уровень летальности от вируса в 7,5 раз меньше общего мирового.

12 мая вице-премьер дала прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом. Она рассчитывает, что эпидемическая ситуация в связи с его распространением наладится летом.

По последним данным, в стране умерли 2537 человек с коронавирусом. Всего в России насчитывается более 272 тысяч случаев заболевания COVID-19. Вылечились более 63 тысяч пациентов.

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