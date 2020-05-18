В России за сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Зафиксирован 91 летальный исход, за сутки полностью выздоровели 2836 человек. Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве (3238), Московской области (921), Санкт-Петербурге (425), Нижегородской области (279), Свердловской области (130) и Саратовской области (117).

По данным на 17 мая, в стране было зарегистрировано 9709 новых случаев заражения. Большинство из них — в Москве и области. Скончались 94 пациента с подтвержденным коронавирусом, при этом 4207 человек выздоровели.

16 мая вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром. По ее словам, в России уровень летальности от вируса в 7,5 раза меньше общего мирового. По ее прогнозам, эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса наладится летом.

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