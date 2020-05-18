Число выздоровевших россиян с коронавирусом превысило 70 тысяч

В России за сутки выздоровело 2722 россиянина с коронавирусом. Общее число излечившихся превысило 70 тысяч и составило 70 209, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве, которая лидирует по количеству зараженных, поправились почти 1,5 тысячи пациентов, в Подмосковье — 273. За все время эпидемии в Московском регионе коронавирусной инфекцией переболело 32,2 тысячи жителей.

В остальных субъектах за последние 24 часа выздоровело максимум несколько десятков больных. Исключением стал Дагестан, там поправилось 102 заболевших.

В ходе пандемии в России было инфицировано 290 тысяч человек, скончалось 2,7 тысячи граждан. За последние сутки зафиксирована 91 смерть.

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