Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Попова добавила, что расслабляться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя.

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14 мая Попова сказала, что рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. По ее словам, существенного темпа прироста числа заболевших нет уже 11 дней, он «очень незначительный».

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

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