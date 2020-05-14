Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом меняется, и это дает возможность вновь сосредоточиться на вопросах текущей и долгосрочной повестки, заявил президент России Владимир Путин, оценивая эпидемиологическую обстановку. Его слова приводятся на сайте Кремля в четверг, 14 мая.

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«На этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач», — сказал глава государства, открывая совещание по генетическим технологиям.

Президент подчеркнул, что необходимо разработать целую линейку технологий в медицине, промышленности и экологии. По его словам, Россия должна обладать линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания.

За последние сутки в России выявили 9974 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек, умерли 2305 пациентов. Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 мая превысило 4,34 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран.

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