Врач предупредил о стремительном развитии вызываемого коронавирусом заболевания

Главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, что вызываемое коронавирусом заболевание может очень быстро переходить от легкой стадии к тяжелой. Его слова передает РИА Новости.

По словам медика, утром пациент может чувствовать себя более-менее в норме, но есть вероятность, что уже вечером он окажется в реанимации. Сапронов добавил, что большинство врачей к такой стремительности болезни не готовы, поэтому наблюдение за пациентами сейчас особенно важно.

Ранее сообщалось, что коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, это делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным. Все начинается как обычная ОРВИ, после чего вирус продвигается в легкие, вызывая дыхательную недостаточность. Однако существует вариант, что патоген начнет поражать крупные артерии, что приведет к тромбозам, инфарктам и инсультам.

13 мая американские ученые объяснили предположительно самый частый симптом коронавируса — потерю обоняния. Специалисты выяснили, что белки, с помощью которых частицы вируса проникают в организм, вырабатываются клетками полости носа.

На сегодняшний день в России выявлено более 242 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 48 тысяч пациентов вылечились. Погибло 2212 человек. Всего в мире насчитывается более 4,3 миллиона случаев заражения.

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