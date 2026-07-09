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Силовые структуры
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08:34, 9 июля 2026Силовые структуры

Банда грабила девушек по всей России благодаря онлайн-знакомствам

В Рязанской области грабители ворвались в квартиру девушки благодаря онлайн-знакомствам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области

В Рязанской области задержали бандитскую группировку, грабившую девушек по всей России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, 23-летняя девушка познакомилась с мужчиной в интернете и тот напросился к ней в гости. Однако, в квартиру вошел не один, а в компании друга и подруги. Все трое начали бить хозяйку и требовать отдать им деньги, угрожая расправой. В итоге потерпевшая лишилась 98 тысяч рублей и смартфона.

В ходе розыска выяснилось, что все трое являются жителями Воронежской области, двое злоумышленников приходятся друг другу супругами. Вскоре выяснилось, что грабежи проходили по всей России, установлены еще как минимум две потерпевших в возрасте 27 и 18 лет из разных регионов страны. Одной из них злоумышленники угрожали электрошокером.

Ранее в Кемеровской области россиянин и два его сына были признаны виновными в 98 эпизодах мошенничества в отношении женщин.

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