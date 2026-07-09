Устроившему скандал после вопроса об СВО депутату Госдумы предложили подписать контракт

Общественница Поплавская предложила депутату Журавлеву сдать мандат и заключить контракт

Устроившему скандал после вопроса о неучастии в специальной военной операции (СВО) депутату Госдумы Алексею Журавлеву следовало бы сдать мандат и заключить контракт с Вооруженными силами России. Об этом в Telegram-канале заявила общественница Яна Поплавская.

«Пусть сдаст мандат и подпишет контракт, как тысячи бойцов — они же на фронте, а не на Охотном ряду в Москве», — предложила она. Как заявила общественный деятель, на СВО Журавлеву не позволили бы вести себя так, как на интервью, где на вопрос о том, почему парламентарий находится в Москве, а не на СВО, хотя призывает всех туда отправиться, принялся материться.

«Если там он будет так же хамить и орать "в задницу засунь себе удостоверение участника СВО", Журавлеву рыло так начистят, что вся спесь слетит и аккуратно выстриженная бородка будет жалко выглядеть», — написала в блоге Поплавская.

Ранее были опубликованы кадры скандала с участием Журавлева. Вопрос собеседника Журавлев назвал оскорблением. «Я в Москве, потому что сейчас начинаются выборы, и вот я в Москве. А вообще я с 14-го года там (в зоне конфликта на юго-востоке Украины)», — заявил он. После уточнения, является ли Журавлев участником СВО, депутат Госдумы начал материться и бить кулаком по столу.