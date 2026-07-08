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19:00, 8 июля 2026Россия

Устроенный депутатом Госдумы из-за вопроса о неучастии в СВО скандал попал на видео

Скандал с участием депутата ГД Журавлева из-за вопроса о неучастии в СВО попал на видео
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Скандал, который устроил депутат Государственной Думы (ГД) Алексей Журавлев из-за вопроса интервьюера, юриста Ивана Миронова, о неучастии в специальной военной операции (СВО), попал на видео. Его публикует издание «Подъем» в Telegram-канале.

На кадрах видео Журавлев назвал вопрос Миронова оскорблением. «Я вообще в Москве, потому что сейчас начинаются выборы, и вот я в Москве. А вообще я с 14-го года там», — заявил он. После уточняющего вопроса Миронова о том, является ли Журавлев участником СВО, депутат Госдумы начал материться.

«Вам карточка, (...) нужна, или вам нужно участие?» — закричал парламентарий и стукнул кулаком по столу. После этого он предложил Миронову самому съездить в интернациональную бригаду «Пятнашка», чтобы тот спросил у бойцов, чем занимается Журавлев и где он находится. Политик предложил ведущему засунуть корочку об участии в СВО в задний проход, сказал, что участвует в конфликте на юго-востоке Украины с 2014 года и покинул помещение, где записывалось интервью.

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Алексей Журавлев — зампред комитета Госдумы по обороне. СМИ цитируют его заявления о необходимости начать «воевать всерьез» и готовиться к штурму Рейхстага, о важности боев за Одессу и продолжении СВО до капитуляции Украины.

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