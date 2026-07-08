Депутат Госдумы устроил скандал после вопроса о его неучастии в СВО

Депутат ГД Журавлев устроил скандал после вопроса юриста Миронова о его неучастии в СВО

Депутат Госдумы Алексей Журавлев устроил скандал после вопроса интервьюера, юриста Ивана Миронова о неучастии парламентария в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Издание опубликовало кадры, на которых Миронов спрашивает Журавлева, как тот мог бы прокомментировать свое пребывание в Москве, в то время как он сам призывает сплотиться и не жалеть жизни в зоне боевых действий.

В ответ на это депутат сначала рассказывает, что бывает в зоне конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года, добавляет, что депутатам «запрещено» участвовать в СВО, и матерится в адрес ведущего. После этого он покидает студию.

Алексей Журавлев — зампред комитета Госдумы по обороне. СМИ цитируют его заявления о необходимости начать «воевать всерьез» и готовиться к штурму Рейхстага, о важности боев за Одессу и продолжении СВО до капитуляции Украины.