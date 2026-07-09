Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 9 июля 2026Забота о себе

Врач назвал пять неочевидных утренних привычек для улучшения здоровья

Врач Амир Хан посоветовал для улучшения здоровья выходить на улицу каждое утро
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач общей практики Амир Хан назвал пять неочевидных утренних привычек, которые не требуют денег, но могут улучшить физическое и психическое здоровье. Его рекомендации опубликовало издание Daily Mirror.

По словам медика, начинать день стоит со стакана воды, поскольку после сна организм испытывает нехватку жидкости. Также врач посоветовал утром выходить на улицу хотя бы на 10-20 минут: солнечный свет помогает настроить биологические часы, улучшить сон и повысить уровень энергии в течение дня.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Еще одной полезной привычкой Хан назвал прогулки босиком по траве. По его словам, такая практика стимулирует нервные окончания в стопах, помогает тренировать равновесие и способствует расслаблению. Кроме того, врач рекомендовал слушать звуки природы, например пение птиц, поскольку они полезны для снижения стресса и улучшения настроения. «Иногда самое сильное лекарство — это не то, что вы покупаете», — отметил специалист.

Последний совет врача — делать пять медленных глубоких вдохов. Такая техника, по его словам, помогает активировать парасимпатическую нервную систему, снизить частоту сердцебиения и уменьшить влияние стресса на организм.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала завтракать яйцами. По ее словам, их регулярное употребление в течение жизни помогает снизить риск деменции в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве сорван беспрецедентный по масштабу теракт

    Трамп заявил о просьбах Ирана заключить сделку с США

    Российские военные два дня провели под забором и взяли населенный пункт

    Траты россиян на табак и алкоголь заметно выросли

    Устроившему скандал после вопроса об СВО депутату Госдумы предложили подписать контракт

    В России упали продажи вина

    Банда грабила девушек по всей России благодаря онлайн-знакомствам

    Врач назвал пять неочевидных утренних привычек для улучшения здоровья

    Раскрыта просьба Украины к США для усиления ударов вглубь России

    У Исинбаевой арестовали счета из-за долгов за дачу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok