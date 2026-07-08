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Забота о себе
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10:27, 8 июля 2026Забота о себе

Россиянам рассказали о неожиданной пользе яиц на завтрак

Эндокринолог Павлова: Яйца могут снижать риск болезни Альцгеймера
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nekrasov Eugene / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление яиц связано со снижением риска болезни Альцгеймера, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова. О неожиданной пользе популярного продукта для завтрака она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам врача, яйца содержат вещества, важные для работы мозга, в том числе холин, лютеин и зеаксантин. Эти компоненты участвуют в поддержании памяти, процессах обучения и помогают защищать клетки от окислительного стресса.

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Павлова отметила, что исследователи обнаружили связь между частотой употребления продукта и риском развития деменции. При употреблении яиц несколько раз в месяц показатель снижался на 17 процентов, при добавлении их в рацион несколько раз в неделю — на 20 процентов, а при регулярном употреблении почти каждый день — на 27 процентов. «Яйца — это не магическая таблетка, но отличная инвестиция в то, чтобы и в 80 лет помнить, куда вы положили ключи», — написала врач.

Ранее диетологи Адиана Кастро и Лорен Харрис-Пинкус назвали белый хлеб самым вредным для здоровья. По их словам, в нем мало клетчатки и много углеводов, которые могут спровоцировать скачки уровня сахара.

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