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08:46, 9 июля 2026Экономика

Траты россиян на табак и алкоголь заметно выросли

«Финэкспертиза»: Траты россиян на табак и алкоголь выросли на 7,3 процента в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам прошлого года суммарные траты россиян на табак и алкоголь увеличились на 7,3 процента в сравнении с показателем за 2024-й. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

Расходы граждан на «вредное потребление» без учета инфляции выросли в 60 регионах страны. Наиболее заметную динамику эксперты зафиксировали в Тульской области, где подобного рода траты увеличились почти вдвое (до 2,3 тысячи рублей в месяц на семью из трех человек).

Стремительный прирост был также отмечен в Мордовии (в полтора раза, до 2,7 тысячи рублей). Почти на треть увеличились траты жителей Омской и Московской областей — до 1,8 тысячи и 2,6 тысячи соответственно. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель за прошлый год достиг 4,6 тысячи.

Больше всего средств на табак и алкоголь тратили жители Чукотки (в среднем 5,5 тысячи рублей) и Камчатки (4,9 тысячи). Наименьшие расходы традиционно фиксируются в республиках Северного Кавказа.

Рост трат россиян на «вредное потребление» обусловлен заметным увеличением розничных цен на такого рода продукцию на фоне повышения акцизов и импортных пошлин на алкоголь из европейских стран. С начала этого года, отмечал президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, минимальная розничная цена (МРЦ) крепкого спиртного выросла на 16 процентов, до 755 рублей за бутылку объемом 1,5 литра. Повышение акцизов на табак и алкоголь носит регулярный характер. С учетом этого ожидать снижения цен на эти виды продукции в обозримом будущем не стоит, сошлись во мнении эксперты.

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