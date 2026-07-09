В России упали продажи вина

РАТК: В первой половине 2026-го розничные продажи вина в России упали на 2,7 процента

В первой половине 2026-го розничные продажи вина в России упали на 2,7 процента. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, за полгода продажи виноградного вина сократились до 26,4 миллиона декалитров (дал). Плодовых вин продали 895,7 тысячи дал (минус 37,4 процента), ликерных — 551,1 тысячи дал (минус 5,6 процента). Продажи игристых вин выросли на 3,9 процента, до 10 миллионов дал.

В сегменте ликеро-водочных изделий зафиксировали рост на 11,5 процента, до 9,7 миллиона дал. Водки за полгода продали 35,3 миллиона дал (плюс 0,2 процента). Продажа коньяка снизилась на 2,4 процента, до 6 миллионов дал.

С января по июнь продажи пива снизились на 0,2 процента, до 290,4 миллиона дал, пивных напитков — на 1,8 процента, до 44,7 миллиона дал. Сидра за указанный период продали 5,5 миллиона дал (плюс 29,4 процента больше), пуаре — 64,2 тысячи дал (минус 28,3 процента) и медовух — 1,5 миллиона дал (плюс 10,2 процента).

За первое полугодие 2026 года производство водки в России сократилось до 30,12 миллиона декалитров (дал): это на 4 процента меньше, чем за тот же период 2025-го. В целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России за отчетный период снизилось на 6,8 процента — до 68,85 миллиона дал.