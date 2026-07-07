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11:10, 7 июля 2026Экономика

В России стали производить меньше водки

Производство водки в России сократилось на 4 % за полгода
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

За первое полугодие 2026 года сократилось производство водки в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. За период с января по июнь было произведено 30,12 млн декалитров (дал): это на 4 проценте меньше, чем за тот же период 2025-го.

В целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России за отчетный период снизилось на 6,8 процента — до 68,85 миллиона дал. Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 9,9 процента, до 8,85 миллиона дал. Производство других спиртных напитков снизилось на 8,8 процента.

В июне в России также упало производство коньяка: на 26,6 процента год к году. В начале лета темпы падения производства резко ускорились, отмечают аналитики. Так, в январе-мае спад в годовом выражении составлял всего процент. Такую динамику объясняют изменением потребительских предпочтений.

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