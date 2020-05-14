Названо уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным. Об этом в эфире «России 24» заявил руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов, передает РИА Новости.

Громов пояснил, что медики ведут бой с тенью — пока они лечат один процесс, коронавирус начинает поражать другие участки, что требует изменения терапии.

Заболевание начинается как обычная ОРВИ, после чего вирус продвигается в легкие, вызывая дыхательную недостаточность. Однако существует вариант, что патоген начнет поражать крупные артерии, что приведет к тромбозам, инфарктам и инсультам.

Врач подчеркнул, что пока медики пытаются лечить одну форму, болезнь перетекает в другую. «Происходит уже не тромбообразование, где требуются препараты для расщепления тромбов, а наоборот, избыточное расщепление наших тканей», — привел пример врач.

13 мая американские ученые объяснили предположительно самый частый симптом коронавируса — потерю обоняния. Специалисты выяснили, что белки, с помощью которых частицы вируса проникают в организм, вырабатываются клетками полости носа. На основе опытов с мышами удалось понять, что большее количество данных белков — рецептора ACE2 и протеазы TMPRSS2 — формируется у более пожилых особей. По этой причине, в частности, пожилые пациенты тяжелее переносят заболевание, чем молодые.

На сегодняшний день в России выявлено более 242 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 48 тысяч пациентов вылечились. Всего в мире насчитывается более 4,3 миллиона случаев заражения.

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