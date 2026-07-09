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08:47, 9 июля 2026Бывший СССР

Российские военные два дня провели под забором и взяли населенный пункт

Командир взвода Макаревич: Российские военные два дня скрывались от ВСУ под забором
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные два дня скрывались в 15 метрах от патрулей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под забором, скрытно наблюдая за противниками, после чего взяли населенный пункт. Об этом рассказал командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич, передает РИА Новости.

По его словам, военнослужащие накапливали силы малых пехотных групп «под носом» у ВСУ. К середине поселка нужно было пройти около 800 метров, а в 15-20 метрах от них уже ходили патрули противника.

«Зашли с центра, противник нас не ждал. Начали действовать из глубины во фланги, из середины раскрываться. Противник нас не ждал — все упоры были сделаны на фланги, на заезды», — рассказал командир.

Ранее стало известно, что подразделения беспилотных систем группировки «Север» лишили бойцов ВСУ возможности перемещаться днем в Харьковской области. Как рассказал командир с позывным Сват, украинские военнослужащие перемещаются только ночью, однако и в это время российские войска стремятся минимализировать их возможности.

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