В России выявили меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 9974 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. Больше всего инфицированных за сутки обнаружили в Москве (4712), Московской области (918), Санкт-Петербурге (460). Скончались 93 человек с подтвержденным вирусом, вылечились — 5527 человек.

По данным на 13 мая, в России было зафиксировано 10 028 новых зараженных. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек.

Ранее 14 мая главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, что вызываемое коронавирусом заболевание может очень быстро переходить от легкой стадии к тяжелой. По его словам, утром пациент может чувствовать себя более-менее в норме, но есть вероятность, что уже вечером он окажется в реанимации.

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